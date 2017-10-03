Market deposunda korkutan yangın
Kartepe ilçesinde marketin deposunda çıkan ve iş yerine sıçrayan yangın hasara neden oldu.
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Alınan bilgiye göre, Rahmiye Mahallesi İzmit Caddesinde bulunan marketin deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlilerinin müdahalesiyle depodaki alevler kısa sürede söndürülürken, iş yerinde hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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