Marketle mahkemelik oldu

İzmitli Erhan Sakın, geçenlerde Cumhuriyet Caddesi üzerindeki Yunus Market’ten alışveriş yapmış.

Sakın, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Alışveriş yaptım, kasaya geldim. Hesabım 51.90 TL tuttu. 100 TL nakit para verdim. Acelem vardı. Marketten çıktığımda, paranın üstünü almadığımı fark ettim. Geri dönüp durumu anlattım. Kasayı sayacaklarını, ertesi gün söyleyebileceklerini belirttiler. Ertesi gün Yunus Market’e yeniden gittim. Kasada fazla çıkmadığını söylediler. Market’teki kameraların görüntü kaydını istedim. Kayıt olmadığını, kasa bölümünün kameranın kör noktasında kaldığını belirttiler. Güvenlik kamerası kasayı görmüyorsa, ne işe yarar. Hakkımı savunmakta kararlıyım. 48 TL’lik para üstü alacağım için savcılığa şikâyette bulundum.”