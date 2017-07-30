Marketlerde neden çok az kasa açılır ?

Hepimiz, günlük alışverişlerimiz için marketlere girip çıkıyoruz. İrili ufaklı pek çok market var. Pek çok marka var. Benim tespitlerime göre, hepsinin ortak bir özelliği var: Çok az sayıda kasa açıyorlar.

Marketlerle ilgili pek çok standart bulunuyor. Aslında bir marketin büyüklüğüne oranla sürekli açık olması gereken kasa sayısını da yasa ile belirlemek lazım. Kocaman bir market. İçi müşterilerle dolu. Ama sadece 2 tane kasası açık. Bir kase yoğurt , ya da bir paket yumurta almışsınız. Parayı ödeyip çıkacaksınız. Ama uzun kuyruğa gir, sıranı bekle.

Bir de az sayıda açık kasaların önünde tartışmalar çıkıyor. Müşteri bazı aldıklarından vazgeçiyor. Ürünün barkotu çalışmıyor. Müşterinin kredi kartı yetersiz bakiye veriyor. Siz, elinizde bir kase yoğurtla sıranın arkasında bekliyorsunuz.

Gazetelere, televizyonlara marketler çarşaf çarşaf reklam veriyor. Türkiye’deki resmi verilere göre, ekonomi daraldıkça, piyasalar durgunlaştıkça, perakende sektörü, yani marketler büyüyorlar. Karları artıyor. Ama bir tane fazla kasa açmak, bir kişi daha istihdam etmek işlerine gelmiyor.

Marketlere girip, alışveriş yapmak kasa kuyruğunda beklemek nedeniyle işkence haline geldi. Eskiden bu marketler piyasada oturmaya çalışırken, kasalarda bir de aldığınız ürünleri poşetlere yerleştiren görevliler olurdu. Şimdi bunlar zaten yok. Bazı marketlerde poşet bile yok. Bir de üstelik, alışveriş için kaybettiğiniz zamanın daha fazlasını, kasada ödeme kuyruğunda beklerken harcıyorsunuz.

Bu konuya mutlaka bir standart getirmek lazım. Her markette, büyüklüğüne, müşteri potansiyeline uygun sayıda 4-5 tane kasanın sürekli açık olmasını sağlamak lazım. Eskiden ne güzeldi mahalle bakkalı sistemi. Al malını, öde paranı, ya da yazdır veresiye defterine çık git. Şimdi, kolay, basit, hesaplı alışveriş için markete giriyorsunuz, bir türlü kasadan geçemiyorsunuz. Çok önemli bir zaman kaybı ve psikolojik sıkıntı olduğunu düşünüyorum.

Bütün okurlarıma mutlu, sağlıklı bir hafta dilerim.