Marmaris'te yakalanıp Kocaeli'ye gönderildiler

Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde bulunan Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı'nda görevli 5 astsubayı, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

KOCAELİ'YE GÖNDERİLDİ

Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde bulunan Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı'nda görevli 5 astsubayı, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Astsubaylar karayoluyla soruşturmanın yürütüldüğü Kocaeli'ye gönderildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri bu sabah, kentteki 5 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı'nda görevli Üst Çavuş H.Ç., Astsubay Kıdemli Çavuş M.A.Y., Astsubay Kıdemli Çavuş F.O., Astsubay Kıdemli Çavuş S.T. ve Kıdemli Çavuş M.Ç. yakalandı. Evlerde yapılan aramalarda çeşitli elektronik cihazlar ile cep telefonlarına el konuldu. Marmaris'teki Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'ne getirilen 5 şüpheli, işlemlerinin ardından karayoluyla Kocaeli'ye gönderildi.