  • BIST 88.669
  • Altın 146,645
  • Dolar 3,6427
  • Euro 3,8833
  • Kocaeli 15 °C

Mart ayının zam şampiyonu belli oldu

»
Mart ayının zam şampiyonu belli oldu
Tüketici fiyatları bazında martta en yüksek fiyat artışı, yüzde 27,53 ile mandalinada oldu.

Tüketici fiyatları bazında martta en yüksek fiyat artışı yüzde 27,53 ile mandalina oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mandalinadaki fiyat artışını, yüzde 26,05 ile sivri biber, yüzde 20,61 ile yeşil fasulye izledi.

Martta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 20,45 ile nar, yüzde 18,25 ile portakal, yüzde 14,47 ile muz, yüzde 9,64 ile elma, yüzde 8,95 ile çarliston biber, yüzde 8,61 ile kadın gömleği, yüzde 8,58 ile limon, yüzde 8,11 ile bir hafta veya daha uzun süreli yurt dışı turlar dikkati çekti.

En çok yeşil soğan ucuzladı

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 27,9 ile yeşil soğanda gerçekleşti. Bunu yüzde 24,33 ile kabak, yüzde 18,78 ile karnabahar, yüzde 15,55 ile ıspanak, yüzde 12,43 ile marul, yüzde 6,4 ile kuru soğan, yüzde 5,74 ile domates, yüzde 5,32 ile çocuk botu, yüzde 5,15 ile kadın botu izledi.

Bu haber toplam 182 defa okunmuştur
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Araç sahipleri dikkat! İndirim geliyor03 Nisan 2017 Pazartesi 10:03
  • Akaryakıtta yeni dönem03 Nisan 2017 Pazartesi 09:28
  • Eski Valilik binası alanını yapacak firma belirlendi02 Nisan 2017 Pazar 20:36
  • Hazineden vatandaşa 'altın' fırsat02 Nisan 2017 Pazar 11:44
  • Kocaeli'de kasaplar indirim uygulamadı01 Nisan 2017 Cumartesi 21:17
  • İhracatta güzel gelişme01 Nisan 2017 Cumartesi 12:07
  • 1.İcra’da P plaka satışı01 Nisan 2017 Cumartesi 11:58
  • Bugün su faturası ödeyecekler dikkat!01 Nisan 2017 Cumartesi 11:21
  • Körfez ve Alikahya’ya iki taksi durağı tahsisi01 Nisan 2017 Cumartesi 11:04
  • "Daha iyisine ihtiyacımız var"01 Nisan 2017 Cumartesi 10:49
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti