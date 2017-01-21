  • BIST 83.067
  • Altın 146,530
  • Dolar 3,7912
  • Euro 4,0490
  • Kocaeli 2 °C

Marttan sonra İzmit sahili ışıl ışıl olacak

»
Marttan sonra İzmit sahili ışıl ışıl olacak
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit Sahil ve Sekapark Alanlarında kullanılmak üzere Dekoratif Işıklı Korkuluklu Duba alımıyla ilgili ihale yapıldı. 

Büyükşehir Belediyesi Enerji Müdürü Çetin Ergün’ün komisyon başkanlığını yaptığı ihaleye iki firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 698 bin 548 T’lik ihaleye katılan İstanbullu Dokuz Medya iletişim Reklam firması 535 bin 240 TL, Ankaralı Kentes Yapı Mimarlık Mühendislik firması da 641 bin 900 TL teklif verdi. 

İhale Komisyonu’nun değerlendirmesinden sonra ihaleyi kazanan firma İzmit Sahil ve Sekapark Alanlarına 215 adet Dekoratif Led Işıklı Duba Korkuluksuz Tip, 260 adet Dekoratif Led Işıklı Duba Korkuluklu Tip ve 620 Metretül Paslanmaz Metal Korkuluğu 60 gün içinde teslim edecek. Mart ayından sonra İzmit Sahili ve Sekapark alanı ışıl ışıl olacak.
 

Bu haber toplam 164 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yeni mezuna maaş desteği ne zaman ödenecek?19 Ocak 2017 Perşembe 19:08
  • Kocaeli’de konut artış oranı...18 Ocak 2017 Çarşamba 22:03
  • Otogaza zam!18 Ocak 2017 Çarşamba 18:02
  • Fidan yetiştirme alanları kiralanıyor17 Ocak 2017 Salı 23:24
  • Tüpraş ve Gübretaş için Petrol-İş masaya oturuyor17 Ocak 2017 Salı 22:20
  • Siyasi partilerden ortak önerge: Borcu olan vatandaşa müjde17 Ocak 2017 Salı 21:05
  • Merkez Bankası’ndan flaş hamle17 Ocak 2017 Salı 19:30
  • 2016'da Kocaeli'deki harcamalar toplamı..17 Ocak 2017 Salı 18:44
  • Otomotiv devleri o iki model aracı geri çağırıyor!17 Ocak 2017 Salı 18:30
  • İşte Fak-Fuk-Fon’un 2016 yılı raporu 16 Ocak 2017 Pazartesi 21:57
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti