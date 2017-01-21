Marttan sonra İzmit sahili ışıl ışıl olacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit Sahil ve Sekapark Alanlarında kullanılmak üzere Dekoratif Işıklı Korkuluklu Duba alımıyla ilgili ihale yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Enerji Müdürü Çetin Ergün’ün komisyon başkanlığını yaptığı ihaleye iki firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 698 bin 548 T’lik ihaleye katılan İstanbullu Dokuz Medya iletişim Reklam firması 535 bin 240 TL, Ankaralı Kentes Yapı Mimarlık Mühendislik firması da 641 bin 900 TL teklif verdi.

İhale Komisyonu’nun değerlendirmesinden sonra ihaleyi kazanan firma İzmit Sahil ve Sekapark Alanlarına 215 adet Dekoratif Led Işıklı Duba Korkuluksuz Tip, 260 adet Dekoratif Led Işıklı Duba Korkuluklu Tip ve 620 Metretül Paslanmaz Metal Korkuluğu 60 gün içinde teslim edecek. Mart ayından sonra İzmit Sahili ve Sekapark alanı ışıl ışıl olacak.

