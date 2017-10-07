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Mary Jeane bu akşam Hayal Kahvesi’nde

Mary Jeane bu akşam Hayal Kahvesi’nde

Symbol Yaşam merkezi içindeki Kocaeli Hayal Kahvesi’nde bu akşam İzmitli sanatçılardan oluşan Mary Jane grubu sahne alıyor.

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Basgitar ve vokalde İlker İnce, Gitarda Arda Atılgan,  davulda Ömer Yiğit Ünal, vokalde Begüm Yiğit’ten oluşan Mary Jane’nin Hayal Kahvesi konseri saat 22.00’de başlayacak. Konserlerinde seyirci ile birlikte kendileri de çok eğlenen Mary Jene performansı için Hayal Kahvesi’ne giriş ücreti 18 TL.

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