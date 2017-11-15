Masa tenisinde ödüller sahiplerini buldu

23 OKUL KATILDI

Gölcük Belediye Başkanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğiyle ‘Gölcük’te Öğrenci Olmak’ projesi kapsamında 17 Ağustos Spor Salonu’nda gerçekleştirilen Ortaokullar ve Liseler arası Atatürk Kupası Masa Tenisi Turnuvası oynanan yarı final ve final maçlarının ardından sona erdi. Kız-Erkek kategorilerinde 13 Liseden 110 ve 13 Ortaokuldan 86 olmak üzere toplamda 196 öğrencinin katıldığı turnuva, 6 farklı kategoride gerçekleştirildi. Masa Tenisi Turnuvası boyunca yapılan tüm maçlar Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından görevlendirilen resmi hakemler tarafından yönetilerek adil müsabakaların oynanması sağlandı.

DERECEYE GİRENLER ÖDÜLLERİNİ ALDI

İki gün süren müsabakalar boyunca renkli görüntülere sahne olan Okullar Arası Masa Tenisi Turnuvası, Küçük Kızlar, Küçük Erkekler, Yıldız Kızlar, Yıldız Erkekler, Genç Kızlar ve Genç Erkekler kategorilerinde dereceye girenlerin belli olması ve yapılan ödül töreniyle sona erdi. Dereceye Giren Öğrencilere Ödüllerini Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Levent Değirmenci, Milli Eğitim Müdür Ercan Gülsuyu, Gençlik Hizmetleri ve Spor Gölcük İlçe Müdürü Hasan Ceyhan verdi.

DERECEYE GİRENLER

Genç Kızlar

1)Ebrar Çetin – Hacı Halit Erkut Anadolu Lisesi

2)Sema Rana Güncan – Gölcük Anadolu Lisesi

3)Elif Özyapı – Gölcük Anadolu Lisesi



Genç Erkekler

1)Tuna Zorlutuna – Atatürk Anadolu Lisesi

2)Emre Özdil – Atatürk Anadolu Lisesi

3)Çelik Kızıltan – Çakabey Anadolu Lisesi

Yıldız Kızlar

1)Züleyha Daşlıtepe – Dostluk Ortaokulu

2)Fatma Sevinç Hurmacı – Dostluk Ortaokulu

3)Sudenur Erdal – İhsaniye Ortaokulu

Yıldız Erkekler

1)Batuhan Çiçekfidan – Atatürk Ortaokulu

2) Bilal Taha Coşan – Gölcük Ortaokulu

3)Emirhan Duran – Gölcük Ortaokulu

Küçük Kızlar

1)Melike Şarlı – Oyak Ortaokulu

2)Rabia Küçük – Yazlık Tabosan Ortaokulu

3)Damlanur Şahin – Yazlık Tabosan Ortaokulu

Küçük Erkekler

1)Fatih Erkut – Cahit Külebi Ortaokulu

2)Kadir Samed Sapmaz – Cahit Külebi Ortaokulu

3)Mehmet Berke Başpınar – Cahit Külebi Ortaokulu

