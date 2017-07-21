Masaj salonuna fuhuş operasyonu

Gölcük'te bir masaj salonuna düzenlenen operasyonda işletmeci ve bir çalışan gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Gölcük'te faaliyet gösteren bir masaj salonuna fuhuş yaptırdıkları ihbarı üzerine Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, işletme sahibi G.K. ve çalışan A.B. fuhuş yaptırmak ve fuhuşa yer temin etmek iddialarıyla gözaltına alındı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi. Kerim YAVUZ

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