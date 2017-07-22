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Masaj salonuna fuhuş operasyonunda yeni gelişme

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Masaj salonuna fuhuş operasyonunda yeni gelişme
Gölcük'te bir masaj salonuna düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp serbest bırakılan işletmeciden sonra çalışan da serbest bırakıldı.

Gölcük'te faaliyet gösteren bir masaj salonuna fuhuş yaptırdıkları ihbarı üzerine Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, işletme sahibi G.K. ve çalışan A.B. fuhuş yaptırmak ve fuhuşa yer temin etmek iddialarıyla gözaltına alındı.

İKİSİ DE SERBEST
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.K. dün sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrolle serbest kalmıştı. Diğer şüpheli A.B. de savcılık tarafından serbest bırakıldı. 

Kerim YAVUZ

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