Masaj salonuna fuhuş operasyonunda yeni gelişme

Gölcük'te faaliyet gösteren bir masaj salonuna fuhuş yaptırdıkları ihbarı üzerine Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, işletme sahibi G.K. ve çalışan A.B. fuhuş yaptırmak ve fuhuşa yer temin etmek iddialarıyla gözaltına alındı.
İKİSİ DE SERBEST
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.K. dün sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrolle serbest kalmıştı. Diğer şüpheli A.B. de savcılık tarafından serbest bırakıldı.
Kerim YAVUZ
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.