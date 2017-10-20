Maskeli hırsızlar büfe soydu

Edinilen bilgiye göre; sabah saat 05:00 sularında 60 Evler mevkiinde yer alan bir büfeye giren yüzleri maskeli elleri eldivenli iki hırsız, asma kilitleri kırarak içeri girdiler. Büfe içinde bulunan güvenlik kameralarına dikkat etmeden sigaraları yanlarında getirdikleri poşetlere doldurduktan sonra kasadaki paraları da çalan hırsızlar daha sonra kayıplara karıştı. Marketin güvenlik kameralarındaki görüntülerde ise hırsızların 2-3 dakika içerisinde dükkandan çıktıkları görülüyor.

POLİS EKİPLERİNE HABER VERDİLER

Sabah iş yerini açmak gelen büfenin sahipleri soyulduklarını fark ederek durumu polis ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen polis ekipleri, iş yerinde inceleme yaparken güvenlik kamera görüntülerini de incelemek üzere aldı.

10 BİN TL ZARAR OLDU

Yaklaşık 10 bin TL’lik zararı olduğunu belirten büfe sahibi hırsızların bir an önce bulunmasını istediklerini belirterek, “Hırsızların eşgali, üstleri, ayakkabıları, montları, simaları kamerada net bir şekilde bellidir. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Bizim canımız yandı inşallah başkalarının canı yanmasın, herkese ibret olsun. Alnımızın akıyla didinerek çalıştırdığımız iş yerimizin rızkını kimseye kaptırmayacağız” şeklinde konuştular.

Kerim YAVUZ