Masterlar Ligi’nde derbileri Kocaeli ile Darıca kazandı

Kırmızı grupta derbi maçta Kocaeli, Özkar’ı 6-2 ile geçerken, Gölcük sahasında Esenler ile 2-2 berabere kaldı. Beyaz gruptaki derbi maçta Darıca, Kartepe’ye 6-3 üstünlük sağlarken, Gebzespor Maringlass deplasmanından 4-1’lik yenilgiyle döndü. Beyaz grupta bu hafta Gebze evinde Sancaktepe ile oynarken, Kartepe de yine sahasında Maringlass karşısına çıkacak. Darıca ise Güngören deplasmanına gidecek. Kırmızı grupta Kocaeli, Esenler deplasmanına çıkarken, Gölcük Vefa ile İstanbul’da karşılaşacak. Özkar ise haftayı dinlenerek geçirecek.