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Masterler Ligi’nde derbi berabere bitti

Masterler Ligi’nde derbi berabere bitti

Marmara Masterler Ligi Kırmızı Grup’ta 5’inci hafta heyecanı önceki gün başladı.

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Kent derbisinde lider Kocaeli Masterler ile Gölcük kozlarını paylaştı. Başiskele Arslan Kulaksız Stadı’ndaki maç çekişmeli geçti. 3 maçta 9 puanı olan Kocaeli, bir maç fazlasıyla 7 puanı olan Gölcük karşısında son anlara 2-1 önde girdi. Gölcük, son dakika golüyle beraberliği sağladı.

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