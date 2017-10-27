Masterler Ligi’nde heyecan sürüyor
Bu yıl 6 takımla birden temsil edildiğimiz Marmara Masterler Ligi’nde heyecan fırtınası olanca hızıyla sürüyor.
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Kırmızı grupta bu hafta Kocaeli Masterler, sonuncu Vefa’yı konuk edecek. Maç yarın akşam saat 20.00'de Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanacak. Lige iyi bir başlangıç yapan Gölcükspor dinlenecek, Veysel Pınar yönetimindeki Özkar ise evinde Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Beyaz grupta Gebze, Beşiktaş’ı ağırlarken, Kartepe de Sarıyer ile evinde oynayacak. Darıca ise haftayı Yahyakemal deplasmanında geçirecek.
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