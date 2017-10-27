Masterler Ligi’nde heyecan sürüyor

Kırmızı grupta bu hafta Kocaeli Masterler, sonuncu Vefa’yı konuk edecek. Maç yarın akşam saat 20.00'de Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanacak. Lige iyi bir başlangıç yapan Gölcükspor dinlenecek, Veysel Pınar yönetimindeki Özkar ise evinde Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Beyaz grupta Gebze, Beşiktaş’ı ağırlarken, Kartepe de Sarıyer ile evinde oynayacak. Darıca ise haftayı Yahyakemal deplasmanında geçirecek.