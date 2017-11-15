Masterlerde Kocaeli imzası

BİZİMKİLER İYİ GİDİYOR

Marmara Masterler Ligi’nde geçtiğimiz hafta 8’inci maçlar oynandı. Beyaz grupta Kartepe-Gebze derbisi karşılıklı gollerle 1- 12 sona erdi. 19 puana ulaşan Gebze grupta lider durumda bulunuyor. Sancaktepe engelini 9-2’lik sonuçla aşan Darıca i ise 16 puanla ikinci sırada. Kartepe 14 puanla beşinci durumda. Bu hafta Gebze evinde Güngören ile oynayacak, darıca ise Sarıyer deplasmanına çıkacak. Kartepe de Yahyakemal ile deplasmanda karşılaşacak. Kırmızı grupta Kocaeli-Maltepe ile 2-2 berabere kalıp 17 puanla ikinci sırada yer aldı. Kasımpaşa ile 4-4 kalan Gölcük 9 puanla altıncı durumda. Veysel pınar yönetimindeki Özkar ise Pendik’i 5-2 yenerek 9 puana ulaştı ve 7’nci sıraya çıktı. Bu hafta Kocaeli, Kasımpaşa deplasmanına gidecek. Özkar, Vefa ile İstanbul’da oynayacak. Gölcük de G.Saray Lise’ye konuk olacak.