Maşukiye Stadı’na idman ışıklandırması

Başkan Hüseyin Üzülmez’in talimatıyla stadyum gece idmanları için ışıklandırılacak. Sarı-Kırmızılı ekip kısa bir süre sonra sahasında gece idmanları yapabilecek. Maşukiyespor Başkanı Vural Yıldız, “Futbolcularımızın önemli bir bölümü okuduğu için gece idman yapmak zorundayız. Şimdiye kadar farklı sahalara gitmek durumunda kalıyorduk. İnşallah kısa süreçte kendi sahamızda gece idmanlarına başlayacağız. Çok önemli bir ihtiyacımız karşılanmış olacak. Belediye Başkanımız Hüseyin Üzülmez’e teşekkür ediyoruz” dedi.