Maşukiye'de kopan elektrik teli ölüm saçıyor

Can güvenlikleri olmaması nedeniyle SEDAŞ'ı onlarca kez aradıklarını; ancak ilgilenen olmadığını söyleyen Şelale Restoran sahibi Özgür Alpay her an başka bir can kaybının daha yaşanabileceğini belirtti. Maşukiye Dereiçi Alabalık Vadisi'ndeki yol ortasında duran elektrik tellerinin bir an önce kaldırılması isteniyor.
Öte yandan 7 gündür elektriklerin kesik olduğu mahallede esnaf jeneratör kullanıyor.
Ayşegül KALAYCI
Vatandaş ölen köpeği elektrik akımına kapılmaktan korktuğu için tellerin üzerinden alamıyor.
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