Maşukiye'de kopan elektrik teli ölüm saçıyor

Kartepe'ye bağlı Maşukiye'de 7 gün önce kar yağışı nedeniyle kopan ve yerde duran elektrik tellerine kapılan bir köpek olay yerinde can verdi.

Can güvenlikleri olmaması nedeniyle SEDAŞ'ı onlarca kez aradıklarını; ancak ilgilenen olmadığını söyleyen Şelale Restoran sahibi Özgür Alpay her an başka bir can kaybının daha yaşanabileceğini belirtti. Maşukiye Dereiçi Alabalık Vadisi'ndeki yol ortasında duran elektrik tellerinin bir an önce kaldırılması isteniyor.

Öte yandan 7 gündür elektriklerin kesik olduğu mahallede esnaf jeneratör kullanıyor.

Ayşegül KALAYCI

Vatandaş ölen köpeği elektrik akımına kapılmaktan korktuğu için tellerin üzerinden alamıyor.