Maşukiye’nin taksi sorunu

Kartepe’nin hareketli, nüfusu özellikle yaz aylarında daha da artan bölgesi Maşukiye, bir süredir ‘taksi’ konusunda büyük sıkıntı yaşıyor.

Daha önce 15 taksi kapasiteli bir taksi durağı bulunan Maşukiye’de bugün tek taksinin çalıştığı, bağlı bulunduğu bir durak bile yok. Maşukuye’de vatandaşlar bir yere gidebilmek için daha önceden tanıdıkları taksicilerle irtibat kuruyor, gideceği yere bu şekilde ulaşıyor. Maşukiye’ye dışarıdan gelen, aracını bırakıp bölgede farklı bir yere gitmek isteyen birisi ise bineceği taksi bulamıyor.

BU İŞ NASIL BÖYLE OLDU?

Maşukiye’de aslında bir taksi durağı vardı. Bir süre önce, Büyükşehir ihale açtı; buradaki taksi durağını kiraladı. Ancak, muhammen bedel yüksekti, fiyat da beklenenin üzerine çıkınca, Maşukiye’deki taksiciler bu işe giremedi. Bir-iki Maşukiyeli eski taksici işin içinde yer alsa da, durağı dışarıdan ihaleye giren başka isimler kiraladı. Yıllardır bölgede hizmet veren Maşukiyeli taksici açıkta kaldı. Bu sorunun çözümünü sağlayacağını belirten yetkililer de bugüne kadar sessiz kaldı.

Bir süre sonra Maşukiye Taksi Durağı’nda yangın çıktı. Yetkililer, kundaklama şüphesi bulunduğunu belirtti. Şimdi, Maşukiye’de ihaleyi kazanan taksicilerin de barındığı bir durak yok. Yıkılan taksi durağının çevresinde bulunan taksiler iş yapmaya çalışıyor. Maşukiyeli, numarasını daha önceden bildiği taksilerin şoförlerini telefonla arayıp hizmet almaya çalışıyor.

HERKES KENDİNCE MAĞDUR

Maşukiye’de taksi konusunda bir karmaşa var. Yüksek bedel ödeyip ihaleyi alan taksiciler, kendilerine rahat çalışma ortamı sunulmasını istiyor.

Kendilerine verilen sözlerin tutulmadığını belirten eski taksiciler ise, orta yoldan bir çözüm bulunmasını istiyor. Bu arada, durak dışı çalıştığı belirlenen bazı taksilerin bağlanması, yüksek cezalar kesilmesi de sıkıntıyı arttırdı.

Maşukiye’de şimdi taksici esnafı da, vatandaş da herkesi memnun edecek bir çözüm için belediye yetkililerinin devreye girmesini istiyor.

DURAK KALDIRILDI- Maşukiye’de resmi taksi durağı kundaklanıp hasar görünce, belediye burayı kaldırdı. Şimdi, Maşukiye’de resmi taksi durağı da yok.