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Maşukiyespor kongresi pazartesi günü

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Maşukiyespor kongresi pazartesi günü
1952 yılında kurulan ilimizin köklü kulüplerinden Maşukiyespor’un 3 yılda bir gerçekleşen olağan genel kurulu 10 Temmuz Pazartesi günü yapılacak.

Maşukiye girişinde Cahit Çağlın’a ait Opek Petrol yanındaki Tatil Keyfi Cafe’de gerçekleşecek olan kongrenin saati 20.00 olarak belirlendi.

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Genel kurulda tek liste ile seçime gidilmesi bekleniyor. İşadamı Vural Yıldız başkanlığındaki yönetim kurulunda Tuncay Aktürk, Alper Uzun, Hasan Cirit, Hasan Cenk Yıldız, Üzeyir Biçer, Özkan Güntepe, İsmail Ejderoğlu, Volkan Alioğlu ile Yusuf Akyüz’ün yer alacağı belirtildi. Yeni dönemde futbol şube sorumluluğu görevini üstlenecek olan Tuncay Aktürk, 2.Küme takımı teknik direktörlüğü için Sedat Topçu, İshak Zengin ve Ali Kemal Baştürk’e teklif yapacaklarını, alt yapı takımlarının teknik sorumluluğunu yine Serkan Topçu’nun üstleneceğini belirtti.

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