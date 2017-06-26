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Maşukiyespor’a yeni yönetim

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Maşukiyespor’a yeni yönetim
İlimizin köklü spor kulüplerinden biri olan, onursal başkanlığını Mesut Öçbe’nin yaptığı Maşukiyespor’da yıllık olağan genel kurul 10 Temmuz Pazartesi günü yapılacak.

Maşukiye Stadı’ndaki lokalde gerçekleşecek kongre saat 16.00’da başlayacak.  Kongreye kısa bir süre kala liste çalışmaları da bitmek üzere. 3 yıl önceki genel kurulda başkan seçilen Yüksel Dalbastı yeniden görev almayacak. Bu dönem bayrak Ural Yıldız’da olacak.

 Genç işadamı, VRL İnşaat’ın sahibi Yıldız yönetim kurulunu da büyük ölçüde oluşturdu. Tuncay Aktürk, İsmail Ejderoğlu,  Volkan Alioğlu, Hasan Cirit, Özkan Güntepe, Hasan Cenk Yıldız, Alper Uzun, Salih Koç, Üzeyir Biçer ve Kartepe Belediye meclisinin Ak Partili üyesi Orhan Akyüz’ün oğlu Yusuf Akyüz’ün yönetim kurulunda yer almaları netleşti. Yeni yönetim kurulunda Üzeyir Biçer ile Yusuf Akyüz’ün tesisler sorumluluğunu üstleneceği belirtildi.

Başkan yardımcılığını üstlenecek olan Tuncay Aktürk, yeni sezonda 2.Küme dışında, U16 ve U17 kategorilerinde mücadele edeceklerini söyledi. 2.Küme’de zirve yarışı yapacak iyi bir ekip oluşturmak istediklerini söyleyen Aktürk, eski oyuncuları Kadir Bozdağ, Ekrem ve Suat’ı geri aldıklarını açıkladı. Bu arada Maşukiyespor’da yeni logo çalışmaları da devam ediyor.

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