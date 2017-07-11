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Maşukiyespor’a yeni yönetim

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Maşukiyespor’a yeni yönetim
1952 yılında kurulan, geçmişte çok önemli başarılara imza atan köklü spor kulüpleri arasında yer alan Maşukiyespor’un 3 yılda bir gerçekleştirdiği olağan genel kurul dün yapıldı.

Cahit Çağlın’ın sahibi olduğu Tatil Keyfi Restoran’daki genel kurulda tek liste ile seçime gidildi ve Vural Yıldız kulübün yeni başkanı oldu. Yeni yönetiminde Tuncay Aktürk ikinci başkan, Alper Uzun ile İsmail Ejderoğlu futbol şube sorumlusu, Hasan Yıldız genel sekreter, Salih Koç mali asbaşkan, Volkan Alioğlu ile Serkan Toplu alt yapı sorumlusu, Üzeyir Biçer ile Yusuf Akyüz de tesisler sorumlusu olarak yer aldılar.

MESBUT ÖÇBE’YE PLAKET

Yeni başkan Vural, güçlü bir takım oluşturup yeniden Süper Lig’e çıkmak istediklerini, altyapıya da gereken önemi vermeyi sürdüreceklerini söyledi. Genel kurulda kulübü uzun yıllardır hizmet eden ve genel kurul tarafından onursal başkanlığa getirilen Mesut Öçbe’ye plaket takdimi yapıldı. Genel kurula kızlarıyla birlikte gelen ve plaketini eski başkanlardan Yüksel Ateş’ten plaketini alan Öçbe, ömrünün sonuna kadar Sarı-Kırmızılı kulübü hizmet etmeye devam edeceğini söyledi.

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