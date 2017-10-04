Maşukiyespor’un teknik patronu Gökhan Top oldu

Sarı-Kırmızılı yönetim takımın teknik sorumluluğu için Gökhan Top ile anlaştı. Üçtepespor’da futbol oynadıktan sonra ilk teknik direktörlük deneyimini yine bu takımda yapan Top geçen sezon Nusretiyespor’da yardımcı antrenörlük görevini üstlenmişti.

“3-4 NOKTA TRANSFER YAPACAĞIZ”

Maşukiyespor Başkanı Vural Yıldız, iyi bir tercih yaptıklarına inandığını belirterek, “Gökhan hocamıza güvenimiz sonsuz. İnşallah birlikte güzel işler yapacağız” dedi. Geçtiğimiz sezon takımın maçlarını izlediğini, eksikleri bildiğini söyleyen teknik patron Top, “İyi bir iskelet kadro var. Sıkıntılı bölgelere 3-4 nokta transfer yaparak yola çıkacağız” dedi. Köseköy İstasyon mahallesinde futbol şube sorumlusu Alper Uzun’in eneştesine ait Sultan Cafe’de gerçekleştirilen imza törenine tüm yönetim kurulu üyeleri katıldı. Bu arada yönetim kurulu törenin ardından Ak Parti Kartepe İlçe Başkanı Mustafa Kocaman’ı makamında ziyaret edip yeni görevi için başarı dileğinde bulundular.