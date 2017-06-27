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Mavi bayraklı plajlara gidecekler dikkat! 1 Temmuz'da başlıyor

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Mavi bayraklı plajlara gidecekler dikkat! 1 Temmuz'da başlıyor
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Park ile tatilcilerin Kandıra sahillerindeki plajlara aktarmasız olarak ulaşımını sağlıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Park A.Ş’nin, Kandıra Sahillerine ulaşımı kolaylaştırmak için 2016 yılında açtığı iki yeni otobüs hattı bu yaz da tatilcileri taşımaya hazırlanıyor. Yaz aylarında Kocaeli ve komşu illerden gelen vatandaşların akınına uğrayan Kerpe, Kumcağız, Kefken ve Cebeci sahillerine ulaşımı rahatlatmak için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ulaşım Park A.Ş’nin açtığı 800K ve 800C hatlı otobüsler 1 Temmuz’da tatilcileri taşımaya başlıyor.
 
ULAŞIM PARK SAHİLLERE ULAŞTIRIYOR
Büyükşehir Belediyesi Mavi Bayraklı Kandıra Cebeci ve Kerpe gibi plajlarında yaz aylarında denize girecek Kocaelililere A kalite hizmet veriyor. Vatandaşlar için her türlü imkânın sağlandığı sahillerde aileler gönül rahatlığı ile tatil yapma fırsatı buluyor. Büyükşehir, Ulaşım Park A.Ş ile tatilcilerin sahillere ulaşımlarını kolaylaştırmak için iki yeni hat hizmete sunuyor. 800K ve 800C hatlı otobüsler Körfez ilçesinden yolcu almaya başlayarak her gün Kandıra sahillerine vatandaşları konforlu ve güvenli şekilde ulaştıracak. Seferler 1 Temmuz Cumartesi günü start alacak. 
 
800-C KUMCAĞIZ, KEFKEN, CEBECİ’YE GİDECEK
1 Temmuz Cumartesi günü sezonun ilk seferlerini yapacak Kandıra sahillerine ulaşımı sağlayacak hatlardan 800 C, Körfez, Derince, İzmit, Kefken ve Cebeci güzergâhında çalışacak. Cumartesi ve Pazar günleri 07.00’da Körfez içesinden başlayan seferler saat başı yolcu alacak. Cebeci son duraktan ise 09.30’dan 23.30’a kadar seferler yine saat başı devam edecek. Körfez-Cebeci güzergâhında çalışacak 800 C hattı diğer günler ise iki saatte bir yolcu alacak. Hattın ücretleri ise tam 8, indirimli 6.5, öğrenci ise 5.5 TL olacak.

800-K KERPE’YE KADAR GİDECEK
Ulaşım Park A.Ş’nin 1 Temmuz’dan itibaren başlayacak olan 800 K hattı ise Körfez, Derince, İzmit, Kerpe güzergâhında vatandaşlara hizmet verecek. Cumartesi ve Pazar günleri 07.30’da Körfez ilçesinden başlayan seferler 20:30’a kadar saat başı yolcu alacak. Kerpe son duraktan Körfez’e ise 09.30’dan 22.30’a kadar seferler yine saat başı yapılacak. 800 K hattındaki seferler Körfez’den hafta içi 08:30 dan 18:30’a kadar 2 saatte bir yapılırken, Kerpe’den 10:30 da başlayıp 20:30 a kadar iki saatte bir yolcu alacak. Hattın bilet ücretleri ise tam 7, indirimli 6 ve öğrenci 5 lira olacak.
 

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