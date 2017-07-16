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Mavi konteynerler çöp için değil

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Mavi konteynerler çöp için değil
İzmit’in değişik yerlerinde bulunan mavi renkli konteynerlerin çöp için değil geri dönüşüm atıkları için olduğunu açıklandı. 

İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkilileri, şehrin 500 değişik noktasına mavi renkli geri dönüşüm konteynerinin konulduğunu hatırlatarak, “Mavi renkli konteynerler tamamen geri dönüşüm atıkları içindir. Bu konteynerlere çöp değil kağıt gibi tekrar geri dönüştürülebilen atıklar atılmalı. Fakat, şehrin dört bir yanındaki mavi konteynerlere geri dönüşüm atığından çok evsel atıklar, inşaat atıkları atılıyor. İşin en acı yanı da çöp atılacak konteyner ile geri dönüşüm atılacak konteyner yan yana olmasına ve üzerinde uyarı yazısı bulunmasına rağmen yine konteynerlerin amacı dışında kullanılmasıdır“ dediler.

Yetkililer, vatandaşlardan mavi renkli konteynerlere sadece kağıt, karton, cam, metal, plastik ve naylon atılmasını istediler.

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