"Mavi vatan"ın gemilerini maketleriyle tanıtıyor

Gölcük'te 6 metrekarelik atölyesinde çoğu askeri savaş gemisi pek çok biblo, maket ve model üreten 50 yaşındaki Akmeşe, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları'nda (KOMEK) "Model Gemi Yapımı" eğitimi veriyor.

Akmeşe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, model gemi yapımı hobisini Donanma Komutanlığı'nda görev yaptığı yıllarda edindiğini belirterek, mesleğinin son yıllarında resim kursu ve gemi modelciliği eğitimi aldığını, o dönemde bu uğraşının daha çok garnizon içinde askeri personel arasında dönüşüm sağladığını ifade etti.

''Bu hobiyi dışarıya, sivillere, öğrencilere, gençlere yaymayı amaç edinmiştim.'' diyen Akmeşe, amacına ulaştığını dile getirerek, şöyle konuştu:

''Emekli olduktan sonra Derince Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda 1 yıl astsubay adayı öğrencilere gemi model kursu verdim. Daha sonra da halen devam eden KOMEK'de usta öğreticilik yapmaya başladım. Modelciler genellikle askeri gemileri tercih etmez. Yavuz, Savarona, önceki dönemlerden çektiri, kadırga, kalyon gibi milli gemilerimizi tercih ediyorlar ancak askeri açıdan denizcilikle bağlantısı olmayanlar. Gri tonda olduğu için model olarak askeri gemileri tercih etmiyor. Deniz Kuvvetleri emeklisi olarak bu yönde eksiklik hissetmiştim. Eksikliği gidermek adına Deniz Kuvvetlerimizin birimlerinin çeşitli objelerini tasarlayıp, ürettim."

Akmeşe, fırkateyn ve denizaltı gruplarında modeller yaptığını, milli gemilerin de maketlerine başladığını anlatarak, "Milli gemilerimizin tanıtımına katkı sağladığımı düşünüyorum. Şu an Alemdar gemisinin modellemesini yapıyorum." dedi.

Deniz Kuvvetleri envanterinde bulunan en az 30 geminin modellemesini yaptığını aktaran Akmeşe, denizaltı, fırkateynler, torpido kurtarma, takip botlarına kadar çeşitli gemiler üzerinde çalışmaları bulunduğunu dile getirdi.

- "Sonraki kuşaklar maketlerle gemileri yaşatacaktır"

Akmeşe, yaparken büyük heyecan duyduğu iki gemi olduğunu, birinin 1 Mart 1958'de İzmit Körfezi'nde batan Üsküdar vapuru, diğerinin ise Mahmudiye kalyonu ile Kemalreis fırkateynini tek gemide buluşturduğu çalışması olduğunu kaydetti.

''Ah bir ataş ver'' türküsünün hikayesini oluşturan Dumlupınar denizaltısı, Üsküdar Vapuru, Yavuz Zırhlısı pervanesi ve daha nicesini model ve maketlerinde konu alan Akmeşe, ''Gemiler uzun ömürlü, 40-50 yıl, belki de daha uzun süre hizmet ediyorlar ama maketleri daha da uzun ömürlü olacaktır. Gemilerin modellemelerini çıkartıyorum, bu modellemeler yaşayacak. Sonraki kuşaklar bu modellemeler üzerinden maketlerle gemileri yaşatacaktır.'' diye konuştu.

Akmeşe, tarihe tanıklık eden askeri gemilerin yanı sıra milli gemiler, hatta henüz denize inmemiş fırkateyn ve denizaltıların modelleri üzerinde de çalıştığını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Amaçlarım arasında hem Türk Deniz Kuvvetlerini hem donanmayı hem Gölcük'ü tanıtmak var. Öğrencilerimi de milli gemilerimize yönlendiriyorum. Öğrencilerim arasında; Nusrat Mayın Gemisi, saltanat kayıkları, 19. yüzyıl çektirme, Karadeniz takası gibi milli modelleri çalışanlar var.''

Akmeşe, gelecek dönemde Seka Park alanında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce hazırlanacak tarih koridoru alanında gemi atölyesi, gemi tanıtım yeri kurmayı hedeflediğini de sözlerine ekledi.