Mayıs’ta üç büyük final

Öncelikle, bir Kocaelispor taraftarı olarak, Kulüp Başkanı Bahri Yavuz’a; yönetim kurulunun bütün üyelerine, Teknik Direktör Ümit Metin Yıldız’a, teknik kadrodaki herkese; bu sezon o şerefli formayı terleriyle ıslatan bütün futbolculara, kulübün doktoruna, malzemecisine, bulaşıkçısına, şoförüne, her maça giden, takıma destek veren büyük taraftara tüm kalbimle teşekkür ediyorum.

Geçen yıl BAL’dan 3’üncü Lige yükseldikten sonra, bu sezondaki asıl hedefimiz, ligi güvenli bir yerde bitirebilmekti. Transfer yapamamıştık. Kadromuz yetersizdi. Lige yenilgiyle ve kötü başladık. Buna rağmen, Kocaelispor inanılmaz bir performans gösterdi. Zirve yarışının içinde kaldı. Kendi sahamızda abuk sabuk puanlar kaybetmesek, belki de şimdi hep birlikte şampiyonluğu kutluyorduk.

Olmadı. Geçen pazar Sancaktepe bizi yendi, şampiyonluğunu ilan etti. Sancaktepe’nin arkasında iktidar partisi vardı. Her türlü desteği veren Belediyesi vardı. Bütçesi, her halde bizim takımın bütçesinin 8-10 katı yüksekti. Hiç kuşkusuz biz Kocaelisporlulara şampiyon olamamak ağır geliyor. Ama kabul etmeliyiz. Bu takım çok büyük iş yaptı. Normal sezonu, ilk 5 içinde bitiriyoruz. Çok büyük olasılıkla mayıs ayında üç büyük final oynayacağız.

Normal sezonun sonunda ligi 2’nci bitiren ile 5’inci bitiren; ligi 3’üncü bitiren ile 4’üncü bitiren eşleşecek. Karşılıklı iki maç oynanacak. Rakiplerini eleyen iki takım, tarafsız sahada tek maçla final yapacak. Bizim grupta Sancaktepe’den sonra 2’nci Lige çıkacak ikinci takım belli olacak.

Yani 3 büyük final maçımız var. Gidişata göre, Altay veya Ankara Demir ile eşleşeceğiz. Yani biz Kocaelisporluları, mayıs ayında bir İzmir veya Ankara deplasmanı bekliyor. Finale çıkarsak, bir büyük deplasmanımız daha olacak.

Tarihler ve maçların yerleri henüz belli değil. Ama mayıs ayı için kendinize plan yaparken, mutlaka Kocaelispor’un final maçlarını dikkate almalısınız.

Sezon sonu itibariyle Kocaeli Birlik yine büyük bir hayal kırıklığıdır. Derincespor’un küme düşmesi, kentimiz futbolu için büyük bir ayıptır. Sezon sonunda Darıca 2’nci Lige yükselebilir. Hala bir mucize olmasını, Gölcükspor’un da Play-Off’a çıkmasını umut ediyorum.

KEV İŞİ NE OLDU?

Gelecek sezon yeni stadımız açılacak. Kocaelispor, İsmetpaşa’dan taşınacak. Umalım ve dileyelim ki, Play-Off’tan 2’nci Lige yükselelim. Ama şu an itibariyle, Play-Off’daki muhtemel rakiplerimiz Altay ve Ankara Demir de kadro kalitesi olarak bizim üzerimizde takımlar. Yani işimiz kolay değil.

2’nci Lig’e çıksak da, çıkamasak da, Kocaelispor’un geleceği ne olacak sorusu ortada duruyor.

Yerel iktidar bastırdı, KEV için operasyon yapıldı. Bildiğim kadarıyla Kocaelispor’un devlete olan borçları yapılandı. Ama KEV Tesisleri’nin TOKİ’ye veya Kent Konut’a devir işi ne oldu?. Kocaelispor’a bütün borçlarını kapatıp, önünü aydınlatacak para ne zaman verilecek? Bunları bilemiyoruz.

16 Nisan’daki referandumda, iktidar kentimizde hedeflediği oy oranlarına ulaşırsa, bu işler tamamen suya düşebilir. Şu aralarda mutlaka verilen sözlerin tutulması, KEV Tesisleri’nin bedelinin Kocaelispor’a ödenmesi, borçların temizlenmesi, transferin yeniden açılması gerekiyor.

Aksi halde 3’ncü Lig’de kalsak da, 2’nci Lig’e yükselsek de, gelecek sezon yeniden dibe batarız. Kocaelispor’u tamamen kaybederiz. Bu şehirde elimizde Kocaelispor’dan başka bir değerimiz kalmadı. Verilen sözlerin mutlaka tutulması, bu işin artık sonuçlanması gerekiyor.

Kocaelispor’u gerçekten seven hiç kimse, şampiyonluk kaçtı diye çok fazla üzülmesin. Mayıs’taki Play-Off finallerine hazırlanalım. Birbirimizi kırıp dökmeden, bıçaklamadan, kimseye hakaret etmeden. Takımımızın bu sezon elde ettiği dereceyi de kesinlikle küçümsemeyelim.

Bir ‘Gar’ı bitiremedik

Yıl 1999’du. Yani büyük depremin senesi. Tren yolunun güzergâhı değişmişti. Yeni gar binası açılmıştı. Sonra, depremin ardından, şehir merkezindeki raylar söküldü. Eski, tarihi, muhteşem gar binamız kapandı, yeni gardan trenlere biner olduk.

Aradan bunca yıl geçti. Hâla İzmit’in yeni gar binası tamamlanamadı. Peronları bitmedi. Peronlar arasında geçişi sağlayacak köprüler bitmedi. Bir yürüyen merdivenli köprü yapacaklardı. Neredeyse 20 yıldır yürüyen merdiveni tamamlanamadı.

Yazık bu şehre. Gar bitmediği için, sinyalizasyon bitmediği için banliyö trenler hâla beklenen ritmine ulaşamadı.

Uçaktan vazgeçtik.

Körfez’de vapurlardan da vazgeçtik.

Bir küçük gar yapılacak, trenler çalışacak. Bunu bile yapamıyoruz.

Bu şehir, devlete en çok vergi ödeyen, iktidar partisine en çok destek veren şehir.

Yazık bize, gerçekten çok yazık…

Miting gününde İstanbul’a gitmek

Ahmet Küçükörs, Ahmet Kobak, Metin Karan ve ben. Geçen hafta günler öncesinden pazar günü için program yaptık. Ben, Avrasya Tüneli’nden geçmeyi, o tüneli görmeyi, İstanbul Boğazı altından geçtiğimi hissetmeyi çok istiyordum. Programı buna göre hazırladık. Pazar sabahı 4 aile birlikte, Kobak’ın Mitsubishi marka cefakar minibüsü ile yola çıkacak, Avrasya Tüneli’nden geçecek, ülkemizle gurur duyacaktık. Sonra, sahil yolundan bir bahar pazarında İstanbul’a geçip, Samatya’ya gidecek, Develi’de yemek yiyip döneceğiz. Program bu.

Pazar sabahı saat 11.00 gibi buluştuk. 8 kişi (4 çift) Kobak’ın minibüsündeyiz. Bizim şansımıza, yolda bir yağmur, bir yağmur. Avrasya Tüneli’ne gireceğiz ama, MHP’nin Yenikapı mitingi var diye Avrasya tüneli kapalıymış. Neyse, 1. Köprü’ye (şimdi adı 15 Temmuz Köprüsü oldu) ulaştık. Köprü’nün üzerinde iki şeridi polis kapamış. Arama, kontrol falan yok. Kapatmışlar. Karşıya geçiş için arabalar üst üste. Güç bela karşıya geçtik. Sahil yolu da miting yüzünden kapalı.

Ahmet Kobak; Unkapanı, Aksaray, Cağaloğlu, Sultan Ahmet Meydanı falan bize bütün İstanbul’u dolaştırdı. İzmit’ten çıktıktan yaklaşık 4 saat sonra Samatya’ya ulaştık. Yıllar önce TV dizisi olarak izlediğimiz “İkinci Bahar”ın çekildiği meydandayız.

Develi, sadece İstanbul’un değil, Dünya’nın tanıdığı çok ünlü bir kebap lokantası. Saat 14.30-15.00 gibi oradayız. Kimseler yok. Çünkü yollar kapalı. Lokantada oturduğumuz terastan, Yenikapı’daki miting alanı gözüküyor. MHP mitingi öyle çok abartılı kalabalık değildi. Lokantanın garsonları, “Siz bir gün önce AK Parti mitingini görseydiniz. Bütün yollar kapalı olduğu için, bütün gün iş yapamadık” dediler.

Yenikapı Meydanı’ndan, Devlet Bahçeli’nin bağıran sesini dinleyerek, Develi’de kebapları yedik. Yemeği katmer ile tamamladık. Kişi başı 100’er TL hesap. Çıktık Samatya’dan, Yine boğaz kenarına hiç inemeden, Avrasya Tüneli’ni göremeden, arkalardan bir yerlerden İzmit’e döndük.

Çok güzel bir pazar günüydü. Ama İstanbul’a gidip gelmek zaten çok zor iş. Hele miting günleri İstanbul’a hiç gidilmezmiş, bunu öğrendik. Ahmet Kobak söz verdi. İlk fırsatta beni Avrasya Tüneli’nden geçirecek.