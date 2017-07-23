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Mazot hırsızları tutuklandı

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Mazot hırsızları tutuklandı
Körfez ve Derince'de, kamyonlardan mazot çaldıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Körfez ve Derince ilçelerinde kamyonlardan mazot hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine başlatılan takibin ardından, Seka Tünel'de bir panelvanı durdurdu. 

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Araçta yapılan aramada, yaklaşık 300 litre mazot, yakıt çekilmesinde kullanılan aparatlar, tabanca, pompalı tüfek, bıçak ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına K.K, B.T, kardeşler ile A.A. ve A.A, Kocaeli Adliyesindeki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kerim YAVUZ

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