Mazot hırsızları yakalandı! Araçlarından neler çıktı neler

Gebze'den gelip Körfez ve Derince'de araçlardan mazot çalan 4 şüpheli hırsız dün akşam SEKA Tüneli'nde yakalanarak gözaltına alındı.

K.K, B.T, A.A, A.A isimli 4 şahıs Gebze’den kendilerine ait minibüs ile Körfez’e gelip bir kamyondan mazot çaldı. Zanlılar daha sonra Derince’de ikinci bir kamyondan mazot çalarken kamyon sahibi B.Ç. durumu fark etti. Zanlılar yanlarına giden kamyon şoförüne silah ve pompalı tüfek doğrultup olay yerinden kaçtılar. Şüpheliler fazla uzaklaşamadan polis ekiplerinin kovalamacası sonucu İzmit Seka Tüneli’nde yakalandı. Şahısların aracında mazot çalmak için aparat, 1 adet tabanca, pompalı tüfek, çalıntı 300 litre mazot ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan 4 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

Kerim YAVUZ