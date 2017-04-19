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Mazot hırsızları yakayı ele verdi

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Mazot hırsızları yakayı ele verdi
Körfez Hereke Sahili'nde mazot çaldıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı.

Bugün öğle saatlerinde ihbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri 77 AJ 501 minibüse el koyup, 4 şüpheliyi de ifadelerini almak üzere Körfez Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Mazot hırsızlığı ile ilgili soruştuma başlatıldı.

Binali ASLAN

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