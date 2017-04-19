Mazot hırsızları yakayı ele verdi

Bugün öğle saatlerinde ihbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri 77 AJ 501 minibüse el koyup, 4 şüpheliyi de ifadelerini almak üzere Körfez Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Mazot hırsızlığı ile ilgili soruştuma başlatıldı.
Binali ASLAN
Bugün öğle saatlerinde ihbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri 77 AJ 501 minibüse el koyup, 4 şüpheliyi de ifadelerini almak üzere Körfez Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Mazot hırsızlığı ile ilgili soruştuma başlatıldı.
Binali ASLAN
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