MEB, öğretmen atama takvimini açıkladı

MEB sözleşmeli öğretmen atama takvimini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin takvimi saat 15.00'te @tcmeb twitter adresinden açıklayacağını duyurmuştu. Az önce MEB'in resmi adresinden tarihler açıklandı..

Gelen ilk açıklama ise şöyle;

Bakanlığımıza bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik kapsamında 20.127 pozisyona sözleşmeli öğretmen atamak üzere Ek 1 Atama Yapılacak Alanlar ile Başvuruya Esas Olacak Taban Puan ve Kontenjan Listesinde belirtilen alanlarda başvuru alınacaktır.

En çok kontenjan sınıf öğretmenliğine

MEB’in açıkladığı kontenjan dağılımına göre, 3 bin 570 ile en çok sınıf öğretmenliğine alım yapılacak. Onu 2 bin 193 kontanjanla İngilizce, 2 bin 143 ile din kültürü ve ahlâk bilgisi, 1.835 ile ilköğretim matematik ve 1.720 kişi ile okul öncesi takip ediyor.