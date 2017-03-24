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MEB'den 'ek atama' açıklaması

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MEB'den 'ek atama' açıklaması
Milli Eğitim Bakanlığınca, geçen yıl içerisinde sözleşmeli öğretmenlik için yapılan sözlü sınavdan 60 ile üzerinde puan alan ve atanamayan adaylar arasından bin 367 ek atama yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) internet sitesinden "Sözleşmeli öğretmenliğe ek atama" duyurusu yayımlandı.

Buna göre, geçen yıl sözleşmeli öğretmenliğe başvuruda bulunanlardan KPSSP10 ve KPSSP121 puan türlerine göre sözlü sınava katılan ve sınavdan 60 ile üzerinde puan alan ve atanamayan adaylar arasından bin 367 pozisyona ek atama gerçekleştirilecek.

Bakanlığın belirlediği 39 farklı alanda, yeniden eğitim kurumu tercihi başvurusu alınacak.

Adaylar eğitim kurumu tercihlerine ilişkin başvurularını 30 Mart-5 Nisan'da "http://mebbis.meb.gov.tr" ve "http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinden" yapabilecek.

Başvurular, 5 Nisan Çarşamba günü saat 16.00'da sona erecek.

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