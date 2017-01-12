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MEB’den öğrencileri üzecek karar: Kar tatiline telafi eğitimi

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MEB’den öğrencileri üzecek karar: Kar tatiline telafi eğitimi
Kocaeli ve birçok ilde kar yağışı nedeni ile okullar tatil edilmişti. MEB programın aksamaması için harekete geçti.

Habertürk'te yer alan habere göre, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’nün illere gönderdiği yazıda, eğitime ara verilen okullarda telafilerin yapılması gerektiği belirtildi.

Yazıda şu ifadeler yer aldı: “Eğitim-öğretimin gerçekleştirilemediği eğitim kurumlarımız ile yurtdışından gelen, milli sporcu olan, hastalık gibi sebeplerle derslerinde eksiklik bulunan öğrencilerin yapılamayan eğitim faaliyetlerinin telafisi için valiliklerce gerekli tedbirler alınarak eksiklikler giderilecek.

Hafta içi ders saatleri dışında hafta sonları ya da yarıyıl tatilinde telafi eğitimi gerçekleştirilecektir...”

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