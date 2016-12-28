Meclis üyeleri: Yönetim istifa etsin

Meclis Üyeleri Yaşar Can ve Yusuf Erenkaya, KOTO yönetin kuruluna istifa etmelerini söyleyerek yapılacak olan seçimin çarşaf liste olmasını önerdi.

BARIŞ’SIZ İLK MECLİS

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Başkanı Semih Barış’ın başkanlığının Ticaret ve Gümrük Bakanlığı’ndan gelen belge sonucunda düşürülmesi sonrasında oda ilk meclis toplantını bugün gerçekleştirdi. KOTO’da bulunan Burhan Kasım Meclis Salonu’nda gerçekleşen mecliste Barış’ın yerine en kıdemli oda üyesi sıfatıyla Necmi Bulut başkan vekilliğini üstlendi. Meclis Başkanı Akın Doğan önderliğinde toplanan Aralık ayı meclisinde 2017 yılı iş programı görüşüldü ve 2017 yılı bütçesi açıklandı.

BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Meclisin açılış konuşmasını yapan Meclis Başkanı Akın Doğan, “Önce polisimize sonra askerimize düzenlenen kalleşçe saldırının ardından Rus Büyükelçisi Karlov’a adice bir suikast düzenlendi. Rusya ile ilişkilerimizin düzenlediği bölgede yeni gelişmelerin olduğu bir dönemde böyle bir suikastın olmasını manidar buluyorum. Böylelikle Rus halkına başsağlığı diliyorum” diye konuştu.

2017 BÜTÇESİ 9 MİLYON 750 BİN TL

Aylık faaliyet raporunu okumak için kürsüye gelen KOTO Başkan Vekili Necmi Bulut, 2017 yılına umutla baktıklarını söyledi. Bulut, “Yeni yılın ülkemize barış getirmesini diliyorum. 21 Aralık Çarşamba günü bakanlığın yazısı ile Semih Barış’ın istifasının geçerliği olduğu ve yönetim kurulu üyeliğinin sona erdiği odamıza bildirilmiştir. Kendisinin yapmış olduğu tüm yönlendirmelerinin geçersiz olduğu bildirilmiştir. Atılması gereken tüm adımlar atılmıştır. Odamızın itibarı için bundan sonra odanın çıkarları doğrultusunda hareket edilecektir” ifadelerini kullandı. 2017 yılı bütçe raporunu sunmak için kürsüye gelen yönetim kurulu üyesi Hasan Kanca, KOTO’nun 2017 yılı bütçesi 9 milyon 750 bin TL olduğunu söyledi. Bütçe oy çokluğu ile kabul edildi.

HEPİNİZ İSTİFA EDİN

Kızılay ve Diyanet İşleri İl Müdürlüğü’ne Halep ile ilgili yapılacak eşya ve maddi yardımı oylandı. Oy birliği ile geçen madde de bütçeden toplam 65 bin TL’lik yer ayrılacak ve Kocaeli esnafından alınan çeşitli yardım malzemeleri ile Halep’e yardım gönderilecek. Söz alan meclis üyesi Yaşar Can,” Daha önce KOTO gündeme bu kadar kötü taşınmış mıdır bilmiyorum. Biz bıktık artık odada başkan kim olacak yönetim kim olacak. Zamkla yapışmadınız değil mi bu koltuğa. Lütfen hepiniz istifa edin. 62 kişi arasından herhalde bir yönetim çıkacaktır” dedi.

ÇARŞAF LİSTE YAPIN

Son olarak söz isteyen meclis üyesi Yusuf Erenkaya,"Kent kamuoyunu en çok biz meşgul ediyoruz. İnsanlara cevap ta veremiyoruz. İlk gün ne dediysek bugün de arkasındayız. Bir başkan ve yönetim bu kadar savrulduysa gereğinin yapılmasını herkes biliyor. İnanın ben ne diyeceğimi bilemiyorum. 58 tane aslan gibi meclis üyesine dönünüz. Çarşaf liste yapınız. Bu süreci böyle tamamlayalım. Bu altıya 5 mantığı nereye kadar gider. Hırslarımıza yenik düşmeyelim” ifadelerini kullandı.

Çiğdem ARMAĞAN