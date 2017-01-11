Mecliste gergin anlar

TBMM Genel Kurulunda, Anayasa değişiklik teklifinin 1. turunda, üçüncü maddenin gizli oylaması sırasında kavga çıktı.

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin üçüncü maddesine 341 kabul, 139 ret oyu verildi.

Genel Kuruldaki gizli oylamaya 485 milletvekili katıldı. Oylamada 341 kabul, 139 ret oyu kullanıldı. Oylamada 3 boş, 2 geçersiz oy çıktı.

Teklifin üçüncü maddesi, seçilme yaşını 25'ten 18'e indirilmesini ve askerlikle ilişiği olanların milletvekili adaylığına başvuramamasını öngörüyor.

Oylama yenilendi

Bu arada, anayasa değişiklik teklifinin üçüncü maddesinin oylamasında kavga yaşanması, gizli oylamanın yenilenmesine neden oldu.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, gizli oylamayı başlattıktan sonra milletvekilleri sıraya girerek oylarını kullanmaya başladı. Bu sırada salonda AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında yaşanan kavga üzerine Aydın, iki kez oylamayı durdurdu.

Başkanvekili Aydın, tartışmanın yumruklaşmaya kadar varması üzerine oy zarflarının atıldığı kupaların güvence altına alınmasını istedi ve birleşime ara verdi. Ahmet Aydın, aradan sonra oylama işleminin yenileneceğini, eski oy zarflarının Katip Üyelerin nezaretinde imha edileceğini duyurarak, gizli oylamaya geçti.

Tartışma yaşandı

Hakverdi'nin yerinden konuşarak söz istemesi üzerine TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "Sayın Hakverdi, elini vicdanına koy. Dün, 'kendimi partimin baskısı altında hissediyorum. Partim beni zorluyor. Ben şerh mi atayım, imzadan mı imtina edeyim?' dediniz mi, demediniz mi? " diyerek, Hakverdi'ye tepkisini ortaya koydu.

Başkanvekili Aydın, Hakverdi ayağa kalkıp konuşunca, "Otur yerine." dedi.

CHP milletvekilleri sıra kapaklarına vurarak bu söze tepki gösterdi.

Genel Kurulu, TBMM Başkanvekilinin yönettiğini belirten Aydın, "Burada, Meclis Başkanvekili söz vermeden ne şerh atabilirsin ne de konuşma hakkın var. Herkes hakkını ve hukukunu bilecek. Ben bunlara girmeyecektim ama haddinizi de aşarak hakaretvari bir şekilde Meclis Başkanvekilini tahkim ettiniz, bunu yapmayacaktınız. Bundan sonra da bu İçtüzük ne derse onu uygulayacağım." sözlerini sarfetti.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Elitaş'ın bu görüşmelerin gergin geçmesi için elinden geleni yaptığını öne sürdü.

Ahmet Aydın'ın bir milletvekiline "Otur yerine." deme hakkının olmadığını, "Lütfen yerinize oturun." demesi gerektiğini ifade eden Altay, "Dün akşam yaptığınız iş hilenin de ötesinde evrakta sahtekarlık. Orada Zihni Bey yokken, Ali Haydar Hakverdi'nin atması gereken imzayı ona attırdınız." dedi.

CHP'liler sıra kapaklarına vurdu

CHP Milletvekilleri, AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş'ın, "Susturun şunu." sözlerine de tepki göstererek sıra kapaklarına vurdu.

Ahmet Aydın, Engin Altay'ın, "Burayı size Nasredddin Hoca gibi yönettirmeyeceğiz." sözlerine, "Biz de size o şekilde yönettirmeyeceğiz. Burayı ben yöneteceğim, yönetecek olan burası." cevabını verdi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Doğan Kubat da katip üyelerin görevinin Başkanlık Divanı tutanağını imzalamak olduğunu belirterek, Genel Kurulda yapılan oylamaların, 79 milyon vatandaşın gözü önünde yapılan dürüst bir oylama olduğunu kaydetti.

Hakverdi'nin, TBMM Başkanvekili Aydın'a yönelik, "Dün bize söz vermeden Genel Kurulu kapatıp kaçtı." sözleri de tartışmaya neden oldu.

Aydın, "(Kapatıp kaçtı) diyemezsiniz, partinin militanı gibi hareket edemezsiniz. Siz de Başkanvekili kadar tarafsız olmak zorundasınız." dedi.

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu da oylamalarda usulsüzlüğü gören Başkanlık Divanı üyesinin, bu usulsüzlüğe şerh koyma hakkının olduğunu söyledi.

Gerginliğin biraz azalmasının ardından CHP'li Fatma Kaplan Hürriyet ve AK Parti'li Mustafa Elitaş söz hakkı aldı ve yaşananları anlattı.

İlk olarak söz alan CHP'li Kaplan, Mustafa Elitaş'ın üzerine yürüdüğünü söyledi. Kaplan, "Boğazım kıpkırmızı, fiziki şiddete maruz kaldım, telefonum bile gasp edildi." diye konuştu.

Daha sonra kürsüye gelerek tekrar yaşananları anlatan Kaplan şöyle konuştu:

"Darpedilen ben konuşan sizsiniz. Fiziki müdahaleye uğrayan ben mağdur yine sizsiniz. Bana yapılan fiziki müdahaleyi kınıyorum" dedi.

Yaşanan bir diğer arbede de ise AKP Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz da saldırıya uğradı. AKP'li ve CHP'li milletvekilleri arasında çıkan itişmede, Mehmet Akif Yılmaz, CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş ve CHP Ankara milletvekili aynı zamanda da Grup Başkanvekili olan Engin Altay tarafından darp edildi. Araya bazı milletvekillerinin girmesiyle bir nebze de olsa gerilim düştü. Daha sonra Mehmet Akif Yılmaz saldırı sonrası Meclis Genel Kurul Salonu'nda söz hakkı alarak yapılan saldırıyı sert bir dille kınadı.

"Tutumumda bir değişiklik yoktur"

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, İçtüzüğün, "Katip Üyelerin görevleri" başlıklı 16. maddesini okudu.

Teklifin maddelerine geçilmesi, birinci ve ikinci maddesinin oylamasının tasnifi ve sayımının tüm katip üyelerce birlikte yapıldığını ifade eden Aydın, şöyle devam etti:

"Oy sayımı ve tasnifinde bir anlaşmazlık yaşanmamıştır. Söz konusu tutanak yapılan oylamaya ilişkin Divana intikal ettirilen zarf ve pulların sayım ve tasnifine ilişkin olup, tutanakta bu husus dışında bir konuya yer verilmesi, bu konuda şerh düşülmesi mümkün görünmemektedir. Bu kapsamda oylama tutanaklarına, oylamanın sayım ve dökümüne ilişkin bilgiler dışında başka bir hususa yer verilemeyeceği hususu dünkü birleşimde usul tartışmasına konu edilmiş ve tutumum oya sunulmak suretiyle Genel Kurulca da kabul edilmiştir.

Dünkü birleşimde Divanda okuma yapılan taraftaki üye Özcan Purçu iken, yerine Ali Haydar Hakverdi oturmuştur. Hakverdi ise oy tasnifine katılmasına, tasnife ve sonuca bir itirazı olmamasına rağmen, oylamanın sonucuna ilişkin tutanağa şerh koymak isteyerek, bu tutanağı imzadan imtina etmiştir. Bunun üzerine sayım ve tasnif işlemine katılan başka bir Katip Üye tutanağı imzalamıştır. Dolayısıyla tutumumda bir değişiklik yoktur."



*Anayasa değişikliği teklifinde dördüncü madde 343 oyla kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin, "TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 5 yılda bir, aynı gün yapılmasını" öngören dördüncü maddesine 343 kabul, 139 ret oyu verildi.

Genel Kuruldaki gizli oylamaya 486 milletvekili katıldı. Oylamada 343 kabul, 139 ret oyu kullanıldı. Oylamada 2 boş, 2 geçersiz oy çıktı.

Teklifin dördüncü maddesiyle, Anayasanın "TBMM'nin Seçim Dönemi" başlıklı maddesi, "TBMM ve Cumhurbaşkanının Seçim Dönemi" olarak değişiyor.

Teklife göre, TBMM seçimleri 4 yılda değil, 5 yılda bir yapılacak. Cumhurbaşkanı seçimleri de TBMM seçimleri gibi 5 yılda bir olacak ve seçmenler, iki seçim için aynı gün sandığa gidecek. Süresi biten milletvekili yeniden seçilebilecek.

Cumhurbaşkanı seçiminde birinci oylamada gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde, belirtilen usule göre ikinci oylama yapılacak.

Önergeler kabul edilmedi

Oylama öncesi dördüncü maddeye ilişkin önerge işlemleri yapıldı. CHP ve HDP'nin maddenin tekliften çıkarılması yönünde ayrı ayrı verdiği önergeler kabul edilmedi.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, maddenin görüşmelerinin tamamlandığını ve gizli oylamaya geçileceğini belirterek, "Milletvekilleri ad okunmak suretiyle oylarını kullanacak. Hükümet ve komisyon sıralarında, görevli arkadaşlar ile Başkanlık Divanı üyeleri haricinde kimse kalmasın. Adı okunmayan milletvekillerine de zarf ve pul verilmesin." dedi.

Aydın'ın, gizli oylamanın nasıl yapılacağını anlatmasının ardından teklifin 1. turunda, dördüncü maddenin gizli oylamasına başlandı.

Milletvekillerine, adları okunduktan sonra zarf ve pul verilmesi nedeniyle bu oylamada komisyon ve hükümet sırası ile Başkanlık Divanı önünde çoğalma yaşanmadı. Önceki oylamaya göre daha sakin bir oy verme işlemi gerçekleştirildi.