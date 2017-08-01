Meclis'te gündem: Arsa satışı

İzmit Belediyesi’nin Ağustos ayı meclis toplantısı bugün Nevzat Doğan başkanlığında yapıldı. Meclis toplantısında 14 maddelik gündem görüşülüp karara bağlandı.

İzmit Çayırköy Mahallesi Sepetçi Mahallesi Bıçkıdere Göleti’nde (Gölkay) bulunan yaklaşık 60 bin metrekarelik su kayağı tesislerinin işletmesinin 6 yıl süreyle kiraya verilmesiyle ilgili müdürlük yazısı Plan Bütçe Komisyonu’na havale edildi.

İzmit Belediyesi’nin TİKA işbirliğinde Makedonya’daki kardeş şehrimiz Üsküp Çayır Belediyesi Parkı İnşaatı ve Merkez Jupa Belediyesi Pralenik Köyü Okul Binası İnşaatı ve Donanımı” projelerinin 22-24 Eylül tarihlerinde yapılacak açılış organizasyonuna katılacak aralarında 3’ü CHP ve 3’ü de AK Partili Meclis üyesinin yer alacağı heyetin tüm yol, konaklama, yeme-içme masraflarının belediye bütçesinden karşılanmasıyla ilgili müdürlük teklifi oy birliği ile kabul edildi.

İzmit Belediye Başkanı Doğan, Bosna Travnik’te İzmit Belediyesi olarak yaptırdıkları 15 Temmuz Özgürlük ve Bağımsızlık Parkı’nın 4-6 Ağustos tarihlerindeki açılışına katılacağını belirtti. “Kıbrıs’ta Yeni Boğaziçi Belediyesi’ne lunapark yaptık. Bakü de yeşil alan düzenlemesi oyun grupları yaptırdık. Atatürk Heykeli çevresini düzenleme çalışmamız var Yurt dışı kardeş belediyeleri ile ilgili çalışmaları yapıyoruz.” dedi.

İzmit Belediyesi’nin Kocaeli Üniversitesi ile belediye sınırları içinde yaşayan gençlere yönelik mesleki kurs, barınma, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin ortak hizmet projesi kapsamında Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü ile protokol imzalanması için İzmit Belediye Başkanını yetki verilmesiyle ilgili müdürlük yazısı Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi.

İzmit Belediyesi’nin Türkiye’ye örnek projesi Üniversiteli Pazarının bitirildiğini yakın bir zamanda açılışının yapılacağını belirten Doğan: “Rektör, Dekan ve yardımcılarımı projeye sıcak baktılar. Biz de gerçekleştirdik. Öğrenciler kullanmadıkları kitap ve eşyalarını satacak ticari hayatı yaşama katılacak. KOÜ Store Mağazası ve belediyemizin gençlerle olan iletişim birimi olacak, rehberlik desteği olacak.” dedi.

CHP Meclis Grup Başkan Vekili Veli Beyaztaş, CHP grubu olarak net protokol çıkması halinde oylama yapılmasını talep etti. AK Partili Zekeriya Özak, gündem maddesinin plan bütçe komisyonuna gönderilmesini önerdi.

İzmit Belediyesi ile İzmir Selçuk Belediyesi’nin kardeş şehir olunmasıyla ilgili müdürlük teklifi komisyona Kültür Turizm Komisyonu’na havale edildi. İzmit Belediye Başkanı Doğan, Selçuk Belediyesi ile kardeş belediye olma sürecinin 2 yıl önce başladığını belirtti, “İçişleri Bakanlığı onaylanırsa kardeş şehir olacağız.” dedi.

Mülkiyeti İzmit Belediyesi’ne ait son bir yılda yapılan şuyulandırmadan elde edilen 23 adet taşınmazın satışının yapılması için Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesiyle ilgili komisyon raporu görüşüldü. CHP Meclis Grubu bu maddeye muhalefet etti. CHP’li Birol Sağlam, “Gayrimenkul satışlarının sat-kurtul mantığı yanlıştır. Piyasadaki rayiç bedelleri düşük olarak satışının yapıldığını düşünüyoruz. Bu satışların belediyeye zarar getireceğini düşünüyoruz. Bu bölgelerde yapılaşmaların tamamlanmasından sonra satılması durumunda değer kazacaktır.

Doğan: “Satıyorsak, İzmit’in menfaatinedir”

CHP’lilere cevap veren İzmit Belediye Başkanı Doğan, “İzmit Belediyesi yaklaşık 60 milyon bütçesini 4 katına çıkardıysa, İzmit Belediyesinin malını, parasını nasıl kullandığının göstergesidir. Mezbelelik alanlara yaptığımız projelerle değer kattık. Türkiye’de birçok belediyenin yapamadığını yapıyoruz. SGK ve Vergilerimizi gününde yatırıyoruz. İzmit Belediyesi; malının kıymetini en iyi değerlendiren ve ne yaptığını iyi bilen bir belediyedir. İzmit Belediyesi satış yapıyorsa İzmit’in menfaatinedir. Bizde asla sat-kurtul olmaz. Milletin ve şehrin menfaati vardır. Yetki tarafıma verilecek. Kullanırsam, encümende birlikte satış kararı açık ihale ile satılır. İstersek, yetkiyi kullanmayız.” dedi.

Kabaoğlu, Çayırköy, Karaabdülbaki, Durhasan, Bulduk, Gündoğdu, Deretepe, Yenimahalle ve Körfez Mahallelerinde, konut, ticaret alanı, kentsel çalışma alanı ve köy yerleşik alanlarının satışıyla ilgili gündem maddesi CHP’lilerin muhalefetin karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

Doğan, Deprem Panoroma Müzesi Projesinin hızla devam ettiğini belirtti, “Şehrimize değer katacak bir proje. Aynı zamanda eğitim merkezini 17 Ağustos’ta açacağız. Yetiştirmeye çalışacağız.” dedi.

Gelecek ay toplantısının 6 Eylül günü 15.00’te yapılması kararlaştırıldı



