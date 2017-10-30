Meclis'te yoğun mesai

Meclis yeni haftada, bütçe ve torba tasarı için mesai yapacak.

Torba tasarının en dikkat çeken düzenlemesi, MTV zammı. Tasarının ilk halinde yüzde 40 olan zam, komisyonda yüzde 25'e çekildi. 2018 yılında 1300 CC motor hacim altındaki araçlar için vergi artışı yüzde 15, 1300 cc üzeridekilerde ise artış yüzde 25 olacak.

1 Ocak 2018'den itibaren alınacak otomobiller içinse zam oranı, motor hacmi ve aracın vergisiz fiyatına göre yüzde 25 ile 50 arasında olacak.

Düzenlemeyle Özel İletişim Vergisi de yüzde 7 buçukta birleştirilecek. Emlak Vergisi artışı yüzde 50 ile sınırlandırılacak. Kurumlar vergisi tüm işletmeler için yüzde 20'den 22'ye çıkarılacak.

Düzenlemeyle, havayolu yolculuklarında da güvenlik konsepti de yenilenecek. Buna göre uçaklarda artık özel eğitimli ve silahlı güvenlik personeli, görev yapabilecek. Genel Kurul'da, helal akreditasyon kurumu kurulmasına ilişkin tasarı da görüşülecek.

Plan ve Bütçe Komisyonu ise, yaklaşık bir ay sürecek bütçe mesaisine başlıyor. Komisyonda önce, 2018 Bütçe Kanunu Tasarısı ve 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın geneli ile Sayıştay tezkereleri üzerinde görüşmeler yapılacak.

Salı gününden itibaren ise, Cumhurbaşkanlığı, Meclis Başkanlığı, bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının bütçeleri görüşülecek.