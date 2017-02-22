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Meclis'ten geçti: İndirim geliyor

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Meclis'ten geçti: İndirim geliyor
Vergisini düzenli ödeyene 5 puanlık indirim olanağı getiren düzenleme Meclis’ten geçti.

 Meclis Genel Kurulu’nda görüşmeleri süren tasarının vergi indirimine ilişkin maddesi, kapsamı genişletilerek kabul edildi. Tasarıyla indirimden yararlanacaklar sektörler olarak sayılan ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerin yanına AK Parti’nin kabul edilen önergesiyle sigorta acenteleri de eklendi. 

İndirim koşullarını yerine getirenler yıllık gelir ya da kurumlar vergisi beyannamesini verirken 5 puanı indirecekler. Ancak, indirimin üst limiti 1 milyon TL olacak. Yüzde 5 oranındaki indirim 1 milyon TL’yi geçiyorsa, geçen kısım indirime konu edilemeyecek. Bu 1 milyon TL’lik üst limit, her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılacak.

İndirim yapılan tutar, ödenmesi gereken vergiden daha fazlaysa, aradaki fark, mükellefin beyanı ile 1 yıl içinde başka vergilerden indirilecek.

Bu şekilde 1 yıllık süre içinde indirim yapılamazsa, indirim hakkı kaybedilecek. İndirimden yararlanan ve daha sonra gerekli şartları taşımadığı anlaşılan mükellefler vergi ziyaı (vergi kaçırma) yapmış sayılacak.

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