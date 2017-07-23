Medikalin ham maddesi geri dönüşümden sağlanacak

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Gürsöz, "Tesislerimizde üretim, ağırlıklı olarak ithal ham maddelerle gerçekleşiyor, konuya el atmak istedik. Bir ürünü oluşturan bileşenlerin, ambalaj malzemesine kadar yerelleşmesini arzu ediyoruz." dedi.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Hakkı Gürsöz, "Tesislerimizde üretim, ağırlıklı olarak ithal ham maddelerle gerçekleşiyor. Bu konuya el atmak istedik. Bir ürünü oluşturan bileşenlerin, ambalaj malzemesine kadar yerelleşmesini arzu ediyoruz." dedi.

Gürsöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tıbbi cihaz ve medikal sektörün Türkiye'de son yıllarda ciddi gelişme sağladığına dikkati çekti.

Üretimde ham maddenin önemli girdi kalemlerinden birini oluşturduğunu, üreticinin girdi maliyetinin düşürülmesi için çalışma yaptıklarını belirten Gürsöz, "Tesislerimizde üretim, ağırlıklı olarak ithal ham maddelerle gerçekleşiyor. Bu konuya el atmak istedik. Bir ürünü oluşturan bileşenlerin, ambalaj malzemesine kadar yerelleşmesini arzu ediyoruz." diye konuştu.

Türkiye'de üretilme imkanı bulunan ürünlerin ham maddesinin de üretilmesini önemsediklerini vurgulayan Gürsöz, bu kapsamda tıbbi cihazda kullanılan alüminyum, demir, çelik ve titanyumun ülkede işlenerek yarı mamul şeklinde üreticilere sevkıyatının sağlanmasını hedeflediklerini söyledi.

Gürsöz, üretim esnasında demir çelik ve alüminyum atıkları çıktığına değinerek, bunların yeniden kullanılarak ekonomiye kazandırılmasını önemsediklerini ancak bunu yapabilmek için atıkların işlenebileceği tesislere ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

Demir çelik ve alüminyum tesislerinin, tıbbi cihaz sektörü üreticisinin ihtiyaç duyduğu yarı mamul ürünü üretebilecek konuma gelmesi gerektiğinin altını çizen Gürsöz, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığı olarak bunu tek başımıza yapamayız. Bunların geri kazanımı nasıl olur, sektörün ihtiyaç duyduğu ham maddeyi Türkiye'de kimler nasıl üretebilir, bunu bir plan dahilinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla çalışmamız gerekiyor. Ham madde ve üretim esnasında ortaya çıkan atıkların yeniden kazanımı konusunda gündem yapacağız. Sektör temsilcileriyle de bu konu üzerinde görüşmeler yaptık. Üreticimizin girdi maliyetlerini düşürmeyi hedefliyoruz."

Gürsöz, Samsun'un son yıllarda tıbbi cihaz ve medikal ürünler konusunda dikkatleri üzerine çektiğini bildirerek, kentin bu konuda cazibe merkezi haline geleceğine inandığını ifade etti.