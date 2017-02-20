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Medişoğlu Genel Müdür Yardımcısı oldu

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Medişoğlu Genel Müdür Yardımcısı oldu
İlimizde yaklaşık 10 yılı aşkın süredir çeşitli kurumlarda üst düzey yönetici olarak görev yapan Dr. Sabri Medişoğlu Ankara Afet Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdür yardımcılığına atandı.

Bugün (pazartesi) göreve başlayan Medişoğlu  Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü  Hasan Aydın’lık ile birlikte yeniden çalışacak.
 

ÖZGEÇMİŞİ; 
1968 yılında Şanlıurfa / Siverek 'te doğdu. 1991 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2013 yılında Beykent Üniversitesi Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi bölümünde yüksek lisansını tamamladı. Muş / Malazgirt'te mecburi hizmetini tamamladıktan sonra Kocaeli Kullar 1 Nolu Sağlık Ocağı hekimliği, İzmit Merkez Sağlık Grup Başkan Yardımcılığı, Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Ocakları Şube Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2012-2015 yılları arasında Kocaeli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinde Mali Hizmetler Başkanlığından sonra Sudan Nyla Türk Hastanesi Başhekimliği görevlerinde bulundu. 2015 yılı Temmuz ayından itibaren Kocaeli Halk Sağlığı Müdürlüğü'nde Müdür Yardımcısı olarak çalışmaktadır. Medişoğlu Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Şennur YILDIZ
 

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