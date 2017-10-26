Medyanın en uzun gecesi 15 Temmuz

Dünyadaki darbeler ve 15 Temmuz Darbe Girişimini bütün boyutlarıyla masaya yatırılacağı 15 Temmuz ve Darbeler Sempozyumu-Kartepe Zirvesi 26 ülkeden 187 entelletüelin katılımıyla sürüyor. Gazeteci yazar Nedim Şener, NTV’den Oğuz Haksever, TRT World Haber Müdürü Fatih Er, moderatörlüğünü gazeteci Ali Saydam’ın yaptığı oturumda “Medyanın En Uzun Gecesi” konulu konferansta 15 Temmuz’da ve öncesinde yaşadıklarını ve görüşlerini aktardı.



DARBEDE AMERİKA’DAYDIM

Ömer Halis Demir Konferans Salonu’nda gerçekleşen “Medyanın En Uzun Gecesi “konferansında 15 Temmuz ,öncesi ve sonrası ile gazetecilerin gözüyle aktarıldı. TRT World Haber Müdürü Fatih Er, 15 Temmuz günü Amerika’da olduğunu söyleyerek, “Son 10 yıldır tüm savaş ve darbe olan bölgelerde görev yaptım. Ülkemde bu tarz olayların olmaması için dua ederdim. Darbeyi duyduğumda TRT World’un Washington bürosunda görevliydim. Türkiye’deki FETO olgusu yurtdışında yok. Darbeyi uluslararası basın bizden izleyerek öğrendi. Tüm yurtdışına bu konuda bilgilendirici yayınlar yaptık. NTV, CNN gibi tüm televizyonları takip ettik. Türk medyasının duruşu halkımızın sergilediği gibi hep aynı idi. Bu gurur verici bir şeydi.” dedi.



YABANCI MEDYA TÜRKİYE'DE DEĞİŞİMİ İSTİYORDU

Amerikan televizyonlarına, 15 Temmuz hain darbe girişimi sürecinde demeç verdiğini kaydeden Er “ Konuşmalarımda darbenin FETÖ tarafından yapıldığı belirtim. Bu darbenin FETO tarafından yapıldığı söylemimi eleştirdiler. Birçok yanlış haber Amerika televizyonlarında yayınlandı. Bunlar yabancı medyanın Türkiye’deki değişimi istediklerini gösteriyordu. Şu anda ise bizim ve Türk halkının duruşu ile dış basın ülkemizdeki gerçekleri öğrenmiş oldu.” şeklinde konuştu.



15 TEMMUZ İYİ ANLATILMALI

“FETÖ, FETÖ’nün farkında değildi. Fakat FETÖ’nün kim olduğunu gazeteci-yazar Nedim Şener’ çok iyi biliyor” diyen gazeteci Ali Saydam sözü Nedim Şener’e verdi. Nedim Şener, 15 Temmuz’un çok doğru ve objektif şekilde geleceğe anlatılması gerektiğine inandığını ifade ederek” Dünya insanlık tarihinde çok ender rastlanan bir darbe girişimi 15 Temmuz. 15 Temmuz, aynı ülkede yaşayıp nefes almaktan ve yaşamaktan utandığım FETÖ üyesi mahlukların eseridir. Bu örgütün çok iyi anlatılması lazım.” şeklinde konuştu.



TEHDİTLER ALDIK

NTV’nin başarılı programcısı Oğuz Haksever yurtdışındaki bir kanalın “Erdoğan Acımasız Başkan” başlığını 12 saat televizyonda tutulduğunu” hatırlatarak” 15 Temmuz’da medyamız çok olumlu katkılar yaptı. Darbeye hep destek veren yayınlar yaptı medyamız. Ama sonraları bazı olgular kırıldı, hep darbe karşıtı görüşleri benimseyen yayınlar yapıldı. Türkiye’nin darbeler ile geriye düştüğünü işledi. İşte 15 Temmuz’a böyle gelindi. TRT ve CNN basıldıktan sonra bize gelince ne olur diye düşündük. Biz de teknik servisle görüşerek oyalama yapabileceğimizi kararlaştırdık. Tehditler alıyorduk. Helikopteri kaldırdık geliyoruz mesajları geldi. Türk milletinin kararlı duruşu çok önemliydi. Bir halk direnişidir 15 Temmuz. Şehit olanları minnetle anmak istiyorum. “ ifadelerini kullandı.