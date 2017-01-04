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Mehmet Akçin

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Mehmet Akçin
Mehmet Akçin vefat etti

İzmit Alikahya Mahallesi Cevher Dudayev Sokak’ta oturan işçi emeklisi Mehmet Akçin(95) vefat etti. 6 çocuk babası olan Mehmet Akçin’in cenazesi Alikahya Camii’nden alınarak Alikahya Mezarlığı’ndan toprağa verildi.

 

 

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