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Mehmet Akif Ersoy tiyatro oyunu ile anılacak

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Mehmet Akif Ersoy tiyatro oyunu ile anılacak
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından İstiklâl şairimiz Mehmet Akif Ersoy, vefatının 80’inci yıldönümünde düzenlenen anma programıyla anılacak.

İstiklal şairimiz Akif, özlemini duyduğu Asım’ın neslinin 15 Temmuz Gecesi yazdığı destanı konu alan “Vatan için Korkma” tiyatro oyunuyla anılacak

27 ARALIK SDKM, 30 ARALIK GEBZE
İstiklâl şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un özlemini duyduğu Asım’ın neslinin 15 Temmuz Gecesi yazdığı destanı konu alan “Vatan İçin Korkma”, Mehmet Akif Ersoy” müzikli tiyatro oyunu gösterisi 27 Aralık Salı saat 14.00’te İzmit SDKM’de, 30 Aralık Cuma saat 19.30’da Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.

MÜZİKLİ TİYATRO OYUNU
Serhat Yiğit’in yazdığı ve Serkan Budak’ın yönettiği  “Vatan için Korkma” isimli müzikli tiyatro gösterisi tek perde olarak sahneleniyor. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri anısına düzenlenecek Mehmet Akif Ersoy’u Anma Etkinliği‘nde “Vatan için Korkma” isimli etkileyici müzikli tiyatro oyunuyla İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy anılacak.

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