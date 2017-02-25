Mehmet Akif'in şiirine beste yaptı

İzmit'te yaşayan Harun Beyaz, şair Mehmet Akif Ersoy'un "Amin Desin Hep Birden Yiğitler" şiirine beste yaptı.

Beyaz, yaptığı açıklamada, şair Mehmet Akif Ersoy'un yıllar önce yazdığı bu şiirin adeta 15 Temmuz ruhunu anlattığını belirtti.

Eseri besteleyip klip haline getirdiğini belirten Beyaz, şunları söyledi:

"Çok güzel bir eser oldu. 15 Temmuz ruhunu unutturmamak adına oradaki birlikteliği, beraberliği adeta şairimiz eserine yansıtmış ve biz de klibimize yansıttık. Yani birlikteliğimizi, beraberliğimizi biz de bir olduğumuzda beraber olduğumuzda nasıl bir şeyi başardığımızı gördük. Buradan yola çıkarak bu eseri besteledik, milletimize armağan ettik, hiçbir zaman unutulmasın diye. Hakikaten 15 Temmuz'da zor bir süreçten geçtik. Bu süreci hep birlikte atlattık. Bu süreci atlatırken de milli bir ruhla birliktelik ruhuyla atlattık. Yeni albümümüzde bu eseri okumuş olduk."