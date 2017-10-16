Mehmet Ali Paşa'da sokaklar asfaltlanıyor

İzmit Belediyesi, İSU tarafından alt yapı çalışması tamamlanan Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde asfaltlama çalışmalarına başladı. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Kavaklar Caddesi başta olmak üzere Beren, Çakar, Eren, Fındık ve Güreşen sokaklar asfaltlandı. Yetkililer, çalışmada 2 bin 226 ton asfalt kullanıldığını, mahalledeki asfalt çalışmasının belli bir program çerçevesinde devam ettiği bildirildi.