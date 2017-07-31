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Mehmet Amca'dan insanlık dersi

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Mehmet Amca'dan insanlık dersi
Körfez Belediyesi Zabıta ekipleri, yolda bulunan 20 bin lirayı, sahibine ulaştırdı. Ev kredisi için çektiği parayı kaybedince büyük üzüntü yaşayan Barış Saka, parayı alınca büyük mutluluk yaşadı.

Körfez’de oturan ve mobilya işleri yapan Barış Saka, ev için 20 bin lira kredi çekti. Çektiği parayı da tapu harcı ve diğer giderler için harcayacaktı. Bankadan parayı aldıktan sonra aracıyla değil, yürüyerek gitmeyi tercih etti. Ama üzerindeki iş elbisesinin cebinin delik olduğunu fark edemedi. O sırada para da cebinden düştü. Parayı bulan ise Mehmet Amca oldu. Yerdeki parayı aydı, hemen Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nü aradı.

20 BİN LİRAYI GETİRDİ
Körfez Belediyesi Zabıta Müdürü Mehmet Gökkaya ve ekipler, parayı düşüren vatandaşa ulaşmak için çalışma başlattı. Aradan 3 gün geçti ki; Parayı Barış Saka’nın düşürdüğü ortaya çıktı. Yapılan incelemeler sonrasında Barış Saka’nın gerçekten parayı düşüren kişi olduğu tespit edildi. Zabıta Müdürü Mehmet Gökkaya, parayı düşüren Barış Saka ve parayı bulan Mehmet Amca’yı dün Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nde bir araya getirdi.

UYKU UYUYAMADIM
Üç gündür uyku uyuyamadığını belirten Barış Saka, “Mehmet Amca’dan Allah razı olsun. Gerçekten ruh gibiydim 3 gündür. Parayı kaybettim ama kendimi de kaybettim. Mehmet Amca gibi insanlar bu ülkede çoğalmalı” dedi. Mehmet Amca ise parayı bulunca bir an bile düşünmeden sahibine ulaştırmak için gayret gösterdiğini belirtti.

ÖRNEK OLMALI
Körfez Belediyesi Zabıta Müdürü Mehmet Gökkaya da Mehmet Amca’ya teşekkür ederek, yaptığı davranışın örnek olması gerektiğini belirtti. Mobilya işleri yapan Barış Saka ise Mehmet Amca’ya iyiliğinin karşılığı olarak mobilya yapma sözü verdi. Saka, “Mehmet Amcama sözüm olsun. O nasıl bir mobilya istediğini söylesin ben ona yapıp teslim edeceğim” dedi. Parayı olan Saka’nın mutluluğu gözlerinden okundu.
 

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