Mehmet Ceylan vefat etti

Gölcük Ferhadiye köyünde ikamet eden Mehmet Ceylan (83) yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı vefat etti. Bağkur emeklisi 4 çocuk babası Mehmet Ceylan’ın cenazesi öğle vakti Ferhadiye Köy Mezarlığı’nda toprağa verildi.