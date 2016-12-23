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Mehmet Ceylan

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Mehmet Ceylan
Mehmet Ceylan vefat etti

Gölcük Ferhadiye köyünde ikamet eden Mehmet Ceylan (83) yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı vefat etti. Bağkur emeklisi 4 çocuk babası Mehmet Ceylan’ın cenazesi öğle vakti Ferhadiye Köy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

 

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