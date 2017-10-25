Mehmet Karabulut vefat etti
İzmit Turgut Mahallesi İsmail Kolaylı Caddesi No:91’de oturan Bağkur emeklisi Mehmet Karabulut (70) önceki akşam işyerini kapatırken geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat etti.
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Uzun yıllar İzmit’in farklı noktalarında manav dükkanı işleten Mehmet Karabulut, son olarak Rahmiye’de balık satıcılığı yapıyordu. 5 çocuk babası olan Mehmet Karabulut’un cenazesi Turgut Camii’nden alınarak Köseköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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