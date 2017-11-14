Mehmet Kıldış, göz yaşlarıyla anıldı
Geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden, ani vefatıyla büyük üzüntü yaratan Kocaeli Üniversitesi İç Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Görevlisi Mehmet Kıldış, okulda düzenlenen törenle anıldı.
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KOÜ Anıtpark Yerleşkesi’nde KOÜ İç Mimarlık ve Tasarım Fakültesi yönetimi, Mehmet Kıldış için bir anma etkinliği düzenledi. Öğretim görevlilerinin yanı sıra, çok sayıda öğrenci de Mehmet Kıldış’ı anmak üzere toplandı. Salondaki duvara projeksiyonla “Seni çok özlüyoruz Mehmet Hoca” yazısı yansıtıldı.
Anma etkinliğinde konuşma yapan Doç. Dr. Deniz Demirarslan, “Mehmet Hoca, Mimarlık Fakültesi’nin kurulması için çok çaba sarf etti. Çok mimar yetiştirdi. Çok emek verdi. Kendisini 1999 yılından beri tanıyorum. Dürüst bir insandı. Şu an çok duyguluyum, konuşamıyorum” dedi. Etkinlikte Mehmet Kıldış ile ilgili anılar tazelendi, fotoğraflarla birlikte, katkıları aktarıldı.
Çiğdem ARMAĞAN
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Etiketler : Mehmet Kıldış, Kocaeli Üniversitesi
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