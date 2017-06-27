Mehmet Öztonga: “Yuvama dönmeyi çok isterim”

1.Lig ekiplerinden Ümraniyespor’da futbol yaşamını sürdüren Kocaelispor’dan yetişen İzmitli futbolcu, en büyük hayallerinden birinin yeniden Yeşil-Siyahlı formayı giymek olduğunu söyledi.

Yıldız futbolcu Kocaelispor’un eski parlak günlerine döneceğine inandığını da belirtti.

6 YILDIR GURBETTE

Kocaelispor alt yapısından yetişen, Süper Lig sezonu A takım kadrosunda yer alıp son üç maçta forma şansı bulan Mehmet Öztonga, Bank Asya 1.Lig’den düştüğümüz 2010-11 sezonun ardından yuvadan ayrılmıştı. 6 yıldır gurbetçe olan, sırasıyla Erciyes, Diyarbakır, Erzurum Büyükşehir, Gölcükspor, Nazilli Belediyespor’da oynayan yetenekli futbolcu 3 yıl önce geldiği Ümraniyespor ile 3 ve 2.Lig şampiyonlukları yaşadı. İlk iki sezon İstanbul ekibinde banko oynayan 27 yaşındaki futbolcu geride kalan sezon ise yeteri kadar şans bulamadı. Kulübüyle bir yıllık daha sözleşmesi olan Mehmet Öztonga kısa bir süre önce ticarete atılarak Kandıra’da butik otel işletmeciliğine girmişti.

“DÖNMEYİ ÇOK İSTERİM”

Uzun zamandır gurbette futbol yaşamını sürdüren yetenekli futbolcu, ilk göz ağrım dediği Kocaelispor’un maçlarını da yakından takip ediyor. Play-Off finalinde 2.Lig’in kaçırılmasına çok üzüldüğünü söyleyen Mehmet Öztonga, yeniden Yeşil-Siyahlı takıma dönmesinin en önemli hedeflerinden, hayallerinden biri olduğunu söyledi. Mehmet, “Sonuçta Kocaeli benim doğup büyüğüm şehir. Futbolda gözümü Kocaelispor’da açtım. Bugünlere gelmemde kulübümün çok önemli payı var. Zor yıllar geçiren Kocaelispor eski parlak günlerine dönecektir. Yeniden şehrimin takımına hizmet vermeyi çok isterim. İnşallah böyle bir imkan olur” dedi.