Mehmet Tabak hakim karşısına çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz akşamı kalkıştığı hain darbe girişiminin ardından Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklu olan İzmitli iş adamı Mehmet Tabak(67) hakim karşısına çıktı. Kocaeli Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkmesi’nde gerçekleşen duruşmada konuşan Tabak, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.
DAVA ERTELENDİ
Mahkeme heyeti Bank Asya’daki hesap hareketlerinin yeniden incelenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 18 Mayıs 2017 tarihine erteledi.
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